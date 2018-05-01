Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engellilerin devlet memurluğuna alınmaları için gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 22 Nisan'da 81 il merkezinde tek oturumda gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında engelli kadrosuna girmek için sınava katılan adayların katıldıkları sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 Engelli KPSS sonuç açıklanma tarihi...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS'ye başvuru yapan adaylar 22 Nisan'da sınava katıldı. 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayan sınav tek oturumda gerçekleştirildi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 EKPSS sınav sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak

EKPSS'DE UYGULANAN TESTLER

Genel Yetenek Testi

1 - Türkçe 15 soru

2 - Matematik 15 soru

Genel Kültür Testi

1 - Atatürk İlkeleri e İnkılap Tarihi 10 soru

2 - Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru

3 - Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru

4 - Türkiye Coğtafyası 5 soru

5 - Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru

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