EKPSS bugün gerçekleştirildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için binlerce aday ter döktü. ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS için sınav sonuç tarihi verildi.

Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulandığı sınavda, adaylara, engel gruplarına göre 60, 80, 90 ve 100 dakikalık süre verildi. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde 81 ilin sınav koordinasyonunu yönetti.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 17 Mayıs'ta açıklanacak.

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