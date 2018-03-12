Ekranınızın ayarlarlarıyla oynamayın!

Baktığınız baş döndü ren bu fotoğraf, tam da gördüğünüz açıyla çekildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 14 İsviçreli dağcı, bu klasik toplu pozu İsviçre Alpleri’nin 2 bin 450 metre yüksekliğindeki bir zirvede verdi.

Yere 90 derece açıyla yükselen kayalara iplerini bağlayan Batı İsviçre Üniversitesi öğrencileri, yine ipe bağladıkları bir bankın üzerine oturarak bir göz yanılması yaratmayı başardı.

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