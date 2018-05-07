En özel haberler, en özel röportajlar, en çarpıcı görüntüler, gündeme damga vuran olaylar, dünya starları ve daha fazlası magazinin efsane programı Hey Canlı ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Kaliteden ödün vermeyen dopdolu içeriği, sanat dünyasının ünlü isimlerinin çok özel açıklamaları ve renkli dünyaya dair her şey Elif Özkul’un sunumuyla “Hey Canlı”da sizleri bekliyor.

“Hey Canlı” 10 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.00’de canlı yayınla Show TV’de başlıyor!