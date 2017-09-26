CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun hayat hikayesi...

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamlayan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi alan İmamoğlu, 1992 yılında aile şirketinde iş hayatına adım atarak bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde Yerel Seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Ekrem İmamoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.