NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Misafir Wizards, normal süresi 106-106, ilk uzatma bölümü ise 115-115 biten maçtan 125-124 galip ayrıldı.

Wizards'ta 34 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Bradley Beal, sahanın en etkili ismi oldu. Markieff Morris 20 sayı, 7 ribaunt, Otto Porter 18 sayı, 11 ribaunt ve Ian Mahinmi 14 sayı, 11 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Celtics'te Marcus Morris'in 31 sayı, 9 ribaunt, Terry Rozier'in 21 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 3 blok ve Jayson Tatum 19 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Boston Celtics'te Kyrie Irving, Jaylen Brown, Al Horford, Marcus Smart sakatlıkları gerekçesiyle forma giymedi.

KALİFORNİYA DERBİSİ WARRIORS'IN

Kaliforniya eyaleti takımları Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers arasındaki mücadeleyi, 117-106 ev sahibi Warriors kazandı.

Bir haftadır all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıkan Warriors'ta 7 isim çift haneli skor üretti. Kevin Durant 26 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Nick Young 18 sayı, Omri Casspi 15 sayı, 7 ribaunt ve Zaza Pachulia 10 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.

Lakers cephesinde Julius Randle 22 sayı, 10 ribaunt, Brook Lopez 20 sayı, 6 ribaunt, 5 blok ve Isaiah Thomas 20 sayı, 7 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 126-117

Boston Celtics-Washington Wizards: 124-125 (uzatmada)

Sacramento Kings-Miami Heat: 123-119 (uzatmada)

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 117-106