HT Egeli'de yer alan habere göre, ‘Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’ hükümleri gereğince 2015 yılında, bulundukları eğitim kurumlarında 4 yılını dolduran okul müdürlerinin göreve devam edip, etmeyeceğinin belirlenmesi için yeniden görevlendirilme kriterleri getirildi.

DEĞERLENDİRDİ

Buna göre, okul müdürleri, puanlama sistemine tabi tutuldu. İzmir’de Türk Eğitim-Sen üyesi olan 6 okul müdürü de o dönem Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Eğitim Bir-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Memur-Sen İzmir İl Başkanı Ali Musa Bina tarafından değerlendirildi. Bina, okul müdürlerine, 25 puan üzerinden 5 ve 5’in altında puan verdi. Puanlama sonrası görevine öğretmen olarak devam eden Nuri Çiftçi, Ahmet Uluçtan, Demet Mutlu, Ramazan Karabulut, Ömer Aslan ve Oktay Yıldız; Ali Musa Bina hakkında, görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bina hakkında, İzmir 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mağdur edildiklerini savunan eğitimciler, Bina’nın ön yargılı değerlendirme yaptığını, objektif değerlendirmelerde bulunmadığını öne sürdü. Şikayetçi eski okul müdürleri, Bina’nın cezalandırılmasını istedi. Yapılan yargılama sonucu hakim, Ali Musa Bina’ya 10 ay hapis cezası verdi; ancak sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İTİRAZ ETTİK

Eğitim Bir-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, karara itiraz ettiğini açıkladı. Verilen 10 aylık hapis cezasının hukuka aykırı olduğunu ileri süren Bina’nın yaptığı yazılı açıklama şöyle: “Bu 10 aylık ceza ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ cezasıdır. Yani 5 yıl boyunca suç işlenmemesi durumunda 10 aylık ceza da ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla şu an verilmiş bir ceza yok. Yine de kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz ve itirazımızı da üst mahkemeye yaptık. Süreci bekliyoruz.”

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