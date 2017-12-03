Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Manabi eyaletine bağlı Bahia de Caraquez bölgesinin 20 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 24,7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Ekvador sahili yakınlarında, yerel saatle 11.20'de meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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