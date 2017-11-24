El Ahram: Ankara, Mısır'da iktidarı ele geçirmek için Müslüman Kardeşler ile ortak plan yaptı

Mısır'da, "Türkiye adına casusluk yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişiyle ilgili haberler ülke medyasında geniş yer buldu.
Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, ülke istihbaratına dayandırdığı dünkü haberinde 29 kişinin "Katar tarafından finanse edildiği, talimatları da Türk istihbaratından aldığını" iddia etmişti.
Bu kişilere yönelik suçlamalar arasında, "ülkenin ulusal çıkarlarına zarar verme, "terör örgütüne üyelik", "lisanssız uluslararası telefon görüşmeleri yapma" ve "para aklama" da var.
BBC İzleme Servisi, gözaltıların Mısır basınında ve televizyonlarında nasıl görüldüğünü derledi:
Özel El Wafd gazetesi, "Erdoğan Mısır'ı gizlice gözetliyor" başlığı atarken, resmi yayın organlarından Rose el-Youssef, "Mısır istihbaratı, Müslüman Kardeşlerin Türkiye için çalışan en büyük casusluk şebekesini gözaltına aldı" diyor.
Mısır'ın bir diğer resmi yayın organı El Ahram ise "Ankara, Mısır devletine zarar verip iktidarı ele geçirmek için Müslüman Kardeşler ile ortak plan yaptı" ifadesini kullanıyor.
Özel On E TV kanalındaki programın sunucusu Amr Adlib, gözaltıların "Türkiye'nin 2013'ten bu yana Mısır'da casusluk yaptığının kanıtı olduğunu" söyledi ve şebekenin gözaltına alınmasının Türkiye için "acı bir yumruk" olduğu yorumunu yaptı.
Aynı kanalın araştırmacılarından Sameh Eid, "Türkiye uluslararası kamuoyunun dikkatini kendi iç sorunlarından uzaklaştırmaya çalışıyor" dedi.
MENA'nın dünkü haberinde "Şebekenin asıl amacı, milyarlarca sterlin kaybettirerek Mısır devletini mali olarak çökertmek ve Müslüman Kardeşler tarafından terörist eylemler planlamak" ifadeleri yer alıyordu.
Haberde, gözaltına alınan 29 kişinin "Müslüman Kardeşleri yeniden iktidara getirmeye çalıştıkları" iddia ediliyor. Haber şöyle devam ediyor:
"Soruşturmayı yürütenlerin aktardığına göre, casus şebekesinin asıl amaçlarından biri, gizli sosyal, ekonomik ve güvenlik bilgileri toplayıp, yasa dışı kontratlar yapan şirketler aracılığıyla, internetten şifreli programlar kullanıp bu bilgilerin analizini yaparak terörist hücrelere vermekti."
"Kullandıkları teknikler arasında düşük ücretli cep telefonu hatları kullanıp çağrıları dinlemek ve Mısır'da, Türkiye'deki teröristlere destek için bu çağrıları analiz edip, sınıflandırmak da vardı."
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