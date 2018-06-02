Vücut dili ve hareketleri, karşınızdaki kişinin ya da kişilerin nasıl bir tavır takındığını alenen gösteriyor.
Farkında olamayabilirsiniz ancak birlikte olduğunuz kişiyle el ele tutuşma şekliniz bile ilişkiniz hakkında bilgiler veriyor. İşte el ele tutuşma biçiminize göre ilişkiniz hakkında ipuçları...
BİRBİRİNE GEÇMİŞ PARMAKLAR
Avuç içlerinin birbirine değmesi ve parmakların iç içe geçirilmesi tutkulu bir ilişkiniz olduğunun sinyalini verir.
Birbirine aşırı bağlı kişiler birbirlerinin ellerini bu şekilde tutar. Ancak fark edilmese de bu tutku bazı durumlarda aşırıya kaçabilir ve böyle el ele tutuşan çiftler birbirlerinin hayatına fazlaca müdahale edebilir.
YUMRUĞU AVUÇ İÇİNE ALMA
Eğer ilişkide bir taraf diğer tarafın yumruk şekline soktuğu avucunu sarıp sarmalıyorsa ilişkide dominant taraf da bu kişi olur.
Karşı tarafın yumruğunu saran kişiler dediğini yaptırmaya çalışır, hatta belki de tavırları, bencilliğe dahi kaçabilir.
BİLEKLER YAPIŞIK, PARMAKLAR İÇ İÇE
Bu el tutuşma şeklinde de parmaklar iç içe geçmiştir. Ancak buradaki önemli nokta ellerin birbirlerini ne kadar iyi bir biçimde kavradığıdır.
Bilekleriniz dahi birbirine yapışmışsa karşınızdakini biraz özgür bırakmalısınız.
GEVŞEK ELLER
İlişkide bir taraf diğer tarafın elini gevşek tutabilir. Bu ilişkilerin çoğunda aslında olağan bir durum. Diğer yandan sıkı olmayan el tutuşunun arkasında ciddi bir sorun yatabilir.
Bu nedenle birlikte olduğunuz kişiyle yaşadığınız sorunları derinlemesine incelemekte ve öz eleştiri yapmakta fayda var.
AVUÇLARI BİRLEŞTİREREK EL ELE TUTUŞMA
Eğer sevdiğinizin ellerini bu şekilde tutuyorsanız, sevgiye ve şefkate dayalı bir ilişkiniz var demektir.
Birbirinize karşı saygılı olduğunuzu da belirtelim. Diğer yandan tutkulu bir ilişkiniz olduğu pek söylenemez.
Bu nedenle yeni şeyler denemekten sakın kaçınmayın ve ilişkinizi hep taze tutmaya bakın.
TEK PARMAKLA EL ELE TUTUŞMA
Tek parmakla el ele tutuşan çiftler özgürlüğüne düşkün olur.
Bu çiftler birbirlerinin özel hayatına saygı gösterir ve yeri geldiğinde geri çekilmesini bilir. Ancak bazı durumlarda bu özgürlük, soğukluğa neden olabilir.
BAĞLANTILI KOLLAR
Ellerini bu şekilde tutuşan çiftler, genellikle bir sosyal etkinliğe katılanlar arasında görülür.
Bununla birlikte, her gün bu şekilde el ele tutuşuyorsanız, sevgilinizi sahiplenmeye çalışıyorsunuz ya da ilişkinizde güvensizlik hissediyorsunuz.
AVUÇ İÇİNDEKİ ÇİZGİLER SİZİ ANLATIYOR!
Elleriniz aşk hayatınızı ve kişiliğinizi anlatıyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise avuçlarınızı bu şekilde birleştirmek.
ÇİZGİLER AYNI HİZADA OLURSA
Eğer birlikte olduğunuz kişinin avuçlarındaki çizgiler aynı yöne bakıyorsa çok şanslısınız! Çünkü bu ellere sahip kişiler uzun süreli ve ciddi ilişki içerisinde olurlar.
Yumuşak bir karaktere sahip olan bu kişiler, çevrelerindeki insanların görüşlerine de önem verirler.
SOL ELİNİZDEKİ ÇİZGİ DAHA AŞAĞIDA OLURSA
Bu tarz ele sahip kişiler kendilerinden daha olgun eş seçerler. İlişkilerinde romantik olan bu kişilerin aşk hayatı da oldukça renklidir.
Diğer yandan sosyal çevrelerini çok önemsemezler. Genellikle altıncı hisleriyle hareket ederler.
SOL ELİNİZDEKİ ÇİZGİ DAHA YUKARIDA OLURSA
Bu kişiler ciddi bir ilişki kurmak için fazla hareket etmezler. Birini hayatlarına sokmaya karar verdiklerinde ise, genellikle kendilerinden daha farklı kişilikleri tercih ederler.
Kendilerine güveni yüksek olarak bilinen bu kişiler, kararlı ve özgür karakterlidir.
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