El ele tutuşmak acıyı azaltıyor

ABD'de yapılan yeni araştırmaya göre, çiftler el ele tutuşarak birbirlerinin fiziksel acılarını azaltabiliyor.
Araştırmaya göre sevdiğimiz kişinin elini tutmak, deriye bastırılan sıcak bir metal parçasının vereceği acıyı uyuşturabilecek kadar etkili.
Bu durumun empatiden kaynaklandığını düşünen bilim insanları, eşlerin birbirlerine duydukları empatiyi dokunarak karşı tarafa hissettirebildiklerini ve beyin dalgalarının aynı frekansta "dans etmeye başladığını" söylüyor.
Dokunmayla geçen empati duygusunun acı hisseden kişinin stresini frenlediği ve beynin acıyı azaltan kimyasallar salgılamasını sağladığı tahmin ediliyor.
ABD'deki Colaroda Boulder Üniversitesi'nden nörolog Dr Pavel Goldstein'ın liderliğinde bir ekip tarafından yapılan araştırmaya, 23 ila 32 yaşlarındaki 22 heteroseksüel çift katıldı.
Kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken ya da fiziksel temas olmadan yanlarında otururken, sıcak bir demir parçası dokunduruldu.
Eşinin elini tutan kadınlar acıyı ortalama yüzde 34 daha az hissetti.
Araştırma ekibi, acının giderilmesinin büyük ölçüde duygusal yakınlıkla ilintili olduğu düşünülüyor.
Dr Goldstein "Eşin empati duygusu ne kadar yüksekse, el ele tutuşmanın ağrı kesici etkisi de o kadar güçlü oluyor" diyor.
Bilim insanları, anlaşılma hissinin acıyı azaltan kimyasallar salgılamayı sağladığını belirtiyor.
El ele tutuşan çiftlerin kalp atışlarının ve nefes alışlarının bir süre sonra senkronize olduğu belirtiliyor.
Dr Goldstein araştırmayı yapmaya 4 yıl önce eşinin kızlarına doğum yaptığı ana şahit olduğunda karar vermiş.
Dr Goldstein "Eşimi rahatlatmak için ne yapabileceğimi düşünüyordum. Uzanıp elini tuttum ve işe yaramış gibi göründü. Daha sonra bunu laboratuvar ortamında test etmek istedim" diyor.
Bu, 'beyinlerin çiftleşmesinin' acı üzerindeki etkisine dair ilk araştırma.
Araştırmanın sonuçları ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin PNAS adlı yayın organında yayınlandı.
Araştırma "kişilerarası senkronizasyon" çalışmalarının bir parçası olarak yapıldı.
Birlikte olan kişilerin psikolojik ya da fiziksel olarak olarak birbirlerini aynaladığı durumlara, günlük hayatta da sık sık rastlanıyor. Birlikte yürürken senkronize adım atmak ya da karşımızdaki kişinin duruş şeklini taklit etmek örneklerden sadece birkaçı.
Ancak acı ve dokunma bağlamında "kişilerarası senkronizasyon" hakkında daha önce araştırma yapılmamıştı.
Dr Goldstein "Acı çiftler arasındaki senkronu bozuyor ancak dokunmak bunu geri getiriyor" diyor.
Araştırma herkesi ikna edebilmiş değil. Cambridge Üniversitesi'nden Flavia Mancini, el ele tutuşmanın acılar yanında kronik ağrılarda da etkili olup olmadığının araştırılması gerektiğini düşünüyor.
Mancini "Dokunmak acıyı azaltabilir ama asıl önemli olan sosyal bağlar. Elini tutacak bir eşi olsun ya da olmasın, çevremizdekilerin kendi başlarına acı çekmelerine izin vermemeliyiz" diyor.
El ele tutuşmanın erkeklerin acı hissini geçirip geçirmediğine dair net bir şey söylemek ise zor. Söz konusu araştırmada sadece kadınların hissettiği acının yoğunluğu ölçüldü.
Geçmişte yapılmış araştırmalar ise erkeklerin bu gibi sosyal sinyalleri daha az algılayabildiğini ortaya koymuştu.
Araştırmanın yapılış yönteminden ötürü el ele tutuşmanın acıyı nasıl azalttığını ve beynin hangi noktalarının aktive olduğunu söylemek de mümkün değil.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.