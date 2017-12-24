Adıyaman'da bir sürücü Kahta İlçesi Ebu Sadık Parkı içerisinde park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unutarak otomobilden indi. El freni çekilmeyen otomobil bir süre sonra aniden hareket ederek park içerisinde ilerlemeye başladı. Otomobilinin ilerlediğini fark eden otomobil sahibi otomobilini durdurmak için yoğun çaba sarf ederken olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, bir süre park alanı içerisinde ilerleyen otomobil önüne çıkan park malzemelerine çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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