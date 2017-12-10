Kaza, Çukurçayır Mahallesi, Vadikent Sitesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevrede bir işyerine giren Yakup U.'nun el frenini çekmeyi unuttuğu servis minibüsü, bayır aşağı hareket etti. İçerisinde sürücü bulunmayan minibüs siteye ait demir korkulukları da aşarak park halindeki Özlem A.'ya ait otomobile çarptı.

DHA'nın haberine göre; çarpanın etkisiyle içerisinde sürücü bulunmayan otomobil, apartmanın giriş katındaki bir evin odasının duvarını da kırarak, apartman boşluğunda asılı kaldı. Şan eseri kimsenin yaralanmadığı kazada iki araç ve Kadir Arslan'a ait evde büyük hasar oluştu. Apartman boşluğunda asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası şaşkın yaşayan çevre sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğu düşüncesine kapıldıklarını söyledi. Bu arada kaza anı da siteye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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