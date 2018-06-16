El Nacional - Barcelona SC düellosu

El Nacional ve Barcelona SC, 17 Haziran 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. 22 puanlı El Nacional 6. sırada bulunuyor, Barcelona SC 34 puana sahip ve 2. sırada. El Nacional son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Barcelona SC son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 262 kodlu maçı oynayanlar; El Nacional galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Barcelona SC galibiyet oranı 0.00.

El Nacional önceki hafta Deportivo Cuenca mücadelesinde 1-2 kazandı.

Barcelona SC ise Universidad Catolica maçında 1-2 kazandı.

El Nacional, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 10 gol yedi.

Barcelona SC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Barcelona SC, 9 gol atarken 5 gol yedi.