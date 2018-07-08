El Nacional - Delfin maçı öncesi rakamlar

El Nacional ve Delfin, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 23 puanlı El Nacional 9. sırada bulunuyor, Delfin 29 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi El Nacional, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Delfin, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 303 kodlu maçta; İddaa oynayanlar El Nacional kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Delfin sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

El Nacional son hafta oynanan Deportivo Cuenca maçında 1-2 kazandı.

Delfin ise Clan Juvenil maçında 3-3 berabere kaldı.

El Nacional, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 14 gol yedi.

Delfin, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Delfin 9 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.