El Nacional - Deportivo Cuenca rakamlar

El Nacional ve Deportivo Cuenca, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:15. El Nacional 19 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Deportivo Cuenca 9 puanda ve 12. sırada. El Nacional son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Deportivo Cuenca son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 182 kodlu maçta; İddaa oynayanlar El Nacional kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Cuenca sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

El Nacional son haftadaki Deportivo Cuenca müsabasında 1-2 kazandı.

Deportivo Cuenca, El Nacional karşılaşmaında 1-2 yenildi.

El Nacional, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 10 gol yedi.

Deportivo Cuenca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Cuenca, 5 gol atarken 19 gol yedi.