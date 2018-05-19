El Nacional - LDU-Quito maçı rakamları

El Nacional ve LDU-Quito, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. El Nacional 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken LDU-Quito 31 puanda ve 1. sırada. El Nacional, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. LDU-Quito son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 423 kodlu maçta; İddaa oynayanlar El Nacional kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, LDU-Quito sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

El Nacional önceki hafta Deportivo Cuenca mücadelesinde 1-2 kazandı.

LDU-Quito, River Plate karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan El Nacional, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

LDU-Quito, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. LDU-Quito, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.