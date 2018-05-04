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Anneler hediyeye çok da önem vermezler. Onlar özel olduklarını hissetmek isterler. Bu nedenle annelerinize özel olduklarını hissettirmek için el yapımı Anneler Günü hediyeleri hazırlayabilirsiniz. Anneler Günü için hem hediyeye çok para harcamamak hem de manevi değeri yüksek olan hediyeler yapmak elinizde. İşte hazırlaması pratik ve bütçe dostu el yapımı Anneler Günü hediyeleri...

EV YAPIMI VAZO

Annenize resim çerçeveli bir vazo yapabilirsiniz bu özel gün için...