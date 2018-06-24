Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Elazığ 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Elazığ 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 83.50 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 91.2 … Elazığ 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 214.334 oyla yüzde 70.27 - Muharrem İnce: 47.247 oyla yüzde 15.49 - Selahattin Demirtaş: 19.538 oyla yüzde 6.41 - Meral Akşener: 18.806 oyla yüzde 6.17 - Temel Karamollaoğlu: 4.729 oyla yüzde 1.55 - Doğu Perinçek: 352 oyla yüzde 0.12 aldı.



Elazığ 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 214.334 oyla yüzde 70.27Muharrem İnce: 47.247 oyla yüzde 15.49Selahattin Demirtaş: 19.538 oyla yüzde 6.41Meral Akşener: 18.806 oyla yüzde 6.17Temel Karamollaoğlu: 4.729 oyla yüzde 1.55Doğu Perinçek: 352 oyla yüzde 0.12

Genel seçime katılımın yüzde 84.17 oranında sağlandığı Elazığ il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 85.8 oranında açıldı. 2018 Elazığ seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 193.253 oyla yüzde 68.06 - Millet İttifakı: 55.190 oyla yüzde 19.43 oranında oy aldı. 2018 Elazığ seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 155.722 oyla yüzde 54.84 - MHP: 37.531 oyla yüzde 13.22 - CHP: 29.424 oyla yüzde 10.36 - HDP: 27.756 oyla yüzde 9.77 - İYİ Parti: 20.817 oyla yüzde 7.33 - SP: 4.949 oyla yüzde 1.74



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Elazığ seçim sonuçları şöyle:



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Cumhur İttifakı: 193.253 oyla yüzde 68.06Millet İttifakı: 55.190 oyla yüzde 19.43AK Parti: 155.722 oyla yüzde 54.84MHP: 37.531 oyla yüzde 13.22CHP: 29.424 oyla yüzde 10.36HDP: 27.756 oyla yüzde 9.77İYİ Parti: 20.817 oyla yüzde 7.33SP: 4.949 oyla yüzde 1.7416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…