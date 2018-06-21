Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Elazığ Milletvekili kesin aday listesini açıkladı. Elazığ AK Parti’nin YSK’ya bildirdiği listenin haricinde YSK tarafından isimlerde bir değişiklik yapılmadı. İşte AK Parti’nin Elazığ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesi

ELAZIĞ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 METİN BULUT YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL 2 SERMİN BALIK YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL 3 ZÜLFÜ TOLGA AĞAR YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL 4 ZÜLFÜ DEMİRBAĞ YÜKSEK ÖĞRENİM MÜHENDİS / MİMAR 5 ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL

AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Ağar, Keban'ı ziyaret etti - ELAZIĞ

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmaları kapsamında Keban ilçesini ziyaret etti.Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Keban İlçe Başkanlığını ziyaret eden Ağar, güçlü bir şekilde Ankara'ya gitmeyi arzu ettiklerini belirtti.Ağar, TBMM'de her zaman Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içine olacaklarını belirterek, "Elazığ'ın Türkiye'de ilk 5 ilin arasına girmesi için bütün gayretlerimizi göstereceğiz." dedi.Ağar, ziyaretinde ilçe esnafı ve vatandaşlarla da bir araya geldi.