Elazığ'da 15 gündür kayıp kişinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavak köyünde yaşayan ve 12 Ekim'de "bahçeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Atıcı'yı bulmak için yakınlarının haber vermesi üzerine AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

Köylülerinde katıldığı arama çalışmalarından bugüne kadar bir sonuç alınamadı.

AA'nın haberine göre; köyden 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında odun toplayan köylüler, dere kenarında erkek cesedi görmeleri üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesedin kaybolan Atıcı'ya ait olduğu belirlendi.

Atıcı'nın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.