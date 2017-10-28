Elazığ'da 83 kilo patlatılmaya hazır amonyum nitrat ele geçirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın muhtemel eylemlerde kullanmak için gizlediği patlamaya hazır 83 kilogram amonyum nitrat, 100 gram plastik patlayıcı, 2 adet tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.



İHA'nın haberine göre, Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının önümüzdeki dönemlerde Karakoçan ilçesi ve çevre il, ilçelerde yapacakları eylemlerde kullanılmak üzere Elazığ ili Karakoçan ilçesi kırsalına gizledikleri, EYP yapımında kullanılan 83 kilogram patlamaya hazır amonyum nitrat, 100 gram plastik patlayıcı, 200 metre kablo, 5 adet bobin teli, 2 adet mutfak tüpü ve yapıştırıcıdan oluşan malzemeler 28 Ekim 2017 günü icra edilen operasyonda ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik, ele geçirilen patlayıcıların emniyete alınmak suretiyle olay yerinde imha edildiğini bildirdi.