Elazığ'da anne ve kız kardeşinin 105 kilo verdiğini gören Yağmur Topal da zayıflamak için tüp mide ameliyatı oldu.

İHA'nın haberine göre; İstanbul'da yaşayan Çiğdem Dağtekin, 2 yıl önce yaklaşık 150 kiloyken Yrd. Doç. Dr. Fadlı Doğan'a tüp mide ameliyatı oldu. Anne Dağtekin, kilo vermeye başlayınca 6 ay sonrasında 110 kilo olan kızı Melisa Topa da tüp mide ameliyatı oldu. Ardından annesinin 80, kardeşinin de 75 kiloya düştüğünü gören 90 kilo olan Yağmur Topal da (23) tüp mide ameliyatı oldu.

Tüp mide ameliyatı olmasındaki en büyük etkenin annesi ve kardeşi olduğunu belirten Yağmur Topal, "Annem ve kardeşimin kilo vermesinden bayağı bir etkilendim. Çünkü benim boyuma göre kilo orantım baya farklıydı. Giymek istediğim kıyafet olmuyordu. Kilodan dolayı giydiğim elbiseler yakışmıyordu. Bu da moralimi bozuyordu. Annem ve kız kardeşim de tüp mide ameliyatı olunca ben de ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sürecim gayet iyi geçti. Hedefim 50 kiloya düşmek" dedi.

Yaklaşık 2 sene önce tüp mide ameliyatı olduğunu dile getiren Çiğdem Dağtekin, "Tüp mide ameliyatı olmadan önce 150 kiloydum. Kilolarım hayatımda bana toplumsal, iş, kıyafet olarak büyük sıkıntılar oluşturuyordu. Kilolarımın verdiği sıkıntılardan bıkıp usanmıştım. Belli bir araştırma yaptıktan sonra tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. 150 kilodan 80 kiloya düştüm. Ben ameliyat olduktan sonra ailemdeki diğer kiloları tek tek Elazığ'a tüp mide ameliyatı olmaya getirdim. Bütün kilolara tavsiyem kilo ile ilgili sıkıntıları yaşamasınlar. Tüp mide ameliyatı olsunlar" ifadelerini kullandı.

Ameliyat olmadan önce 110 kilo olduğunu aktaran Melisa Topal, "1 sene önce tüp mide ameliyatı oldum. Şu anda 75 kiloyum. Benden yaklaşık 6 ay önce annem ameliyat olmuştu. Annemin kilo verip değişimini görünce etkilendim. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sonrasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ameliyattan önce yaşımın insanı gibi gözükmüyordum. Kilolarımdan dolayı istediğimi giyemiyordum, rahatça yiyip içemiyordum, her zaman kilo alma korkum vardı. Ameliyat sonrası baya bir kilo verince kendi yaşıma döndüm. Artık kendimi genç kız gibi hissetmeye başladım. İstediğimi giyebilme özgürlüğüm oldu" şeklinde konuştu.

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