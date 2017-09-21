Annesi ve ağabeyini bıçakladı

Elazığ'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 28 yaşındaki M.Y., tartıştığı annesi İ.K. ve ağabeyi S. Y.'ı bıçakla yaraladı.

DHA'nın haberine göre, bu sabah meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mücahit Yıldız, tartıştığı annesi 63 yaşındaki annesi İpek Kılıç ve ağabeyi Suat Yıldız'a, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Annesi ve ağabeyini defalarca bıçaklayan Mücahit Yıldız, komşularının haber vermesi üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı anne İpek Kılıç ve oğlu Suat Yıldız ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.