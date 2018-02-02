Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gece yarısı otomobil üzerine terk edilen yeni doğmuş bebek bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Mahallesi Eski Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine bırakılan bebek taşıma çantasından gelen ağlama sesini vatandaşlar fark etti. Çantaya bakan vatandaşlar yeni doğmuş bebeği görür görmez polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler terk edilen bebeği devlet hastanesine götürdü. Kız olduğu öğrenilen bebek, daha sonra koruma altına alındı.

Sağlık durumu iyi olan bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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