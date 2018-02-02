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Elazığ'da bebeği otomobilin üzerine terk ettiler

Elazığ'da gece yarısı otomobil üzerine terk edilen bebek koruma altına alınırken, polis ailesini bulmak için çalışma başlattı

02.02.2018 - 14:52 | Güncelleme: İHA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gece yarısı otomobil üzerine terk edilen yeni doğmuş bebek bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Mahallesi Eski Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine bırakılan bebek taşıma çantasından gelen ağlama sesini vatandaşlar fark etti. Çantaya bakan vatandaşlar yeni doğmuş bebeği görür görmez polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler terk edilen bebeği devlet hastanesine götürdü. Kız olduğu öğrenilen bebek, daha sonra koruma altına alındı.

Sağlık durumu iyi olan bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Allah bu Sabi nin yardımcısı olsun. Biri arar bulamaz. Biri bulur kabul etmez. Allah hepimizin hakkında hayır versin.
  • Misafir 1 saat önce
    Kimi yillarca cocugu olsun diye ugrasir kimi sokaga atar. Bu insanlar istemedikleri cocuklari, cocuk sahibi olmak isteyen, maddi durumu yeterli ailelere verse iyi olabilir.
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