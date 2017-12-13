Elazığ'da 1 Aralık tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cüzdanı Karakaya barajında bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, TSK'nın 15 kişilik özel ekibi Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile aramaya devam ediyor.
İHA'nın haberine göre, Aralık tarihinde Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Havva Deringöl, mini terminalden Malatya minibüsüne bindi. Minibüs Kömürhan Köprüsü'ne geldiğinde genç kız araçtan indi ve bir daha da haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması yaparken, balıkçılar da 5 Aralık tarihinde Karakaya Barajı'nda, Deringöl'ün kimliği ve bir miktar parasının içinde olduğu cüzdanı buldu. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, cüzdanın bulunduğu Kömürhan Köprüsü'nün çevresinde 2 gün dalış yaparak arama yaptı fakat derinliğin fazla olması nedeniyle sonuç alınamadı. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvettleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 14 birinci sınıf dalgıç ve bir dalış tabibinden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi görevlendirildi. Arama bölgesi derinliğinin 70-80 metre aralığına ulaşması nedeniyle görevlendirilen Arama Kurtarma Timi, Kömürhan Köprüsü altına kurulan yüzer platform üzerinde ROV vasıtasıyla dün arama çalışmasına başladı.
"GÖREN DUYAN VARSA BİZİ BİLGİLENDİRSİNLER"
Dün başlayan çalışma bugün de devam etti. Özel ekip, ROV cihazı ile köprü çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaybolan genç kız Havva Deringöl'ün dayısı Nihat Bulut, "Burada çalışan bir şantiye ekibinin elemanı Havva'nın cüzdanını suda bulmuş. Karakola haber vermiş. Karakolda bizi bilgilendirdi. Bizde buraya geldik. Daha sonra köpek vasıtasıyla iz sürümü yapıldı. İzde köprünün üstünü gösterdi. Şuanda denizaltı çalışması yapılıyor. Kendisinin ailesi ile diyalog kopukluğu veya bir küskünlüğü yoktu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Hayattaysa, gören duyan varsa bizi bilgilendirsinler. Şuanda anne ve babası perişan durumda. Arkadaşlarından öğrendiğimiz kadarıyla okula gidip gelen bir öğrenci ve kötü bir alışkanlığı yok. Şu anda kaçtı mı, kaçırıldı mı, intihar mı etti hiçbir şey bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
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