Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun kaldığı koğuşu ateşe vermesi sonucu 10'u gardiyan 11 kişi dumandan etkilendi.

AA'nın haberine göre, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkum A.K. kaldığı koğuşu ateşe verdi. Durumu fark eden gardiyanlar, koğuştaki yangına müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen 10 gardiyan ile A.K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.