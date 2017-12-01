Elazığ'da Markete girip silahla soygun yapan şahıs kamerada!

Olay, Elazığ'ın merkez Doğukent Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi.
KADIN KASİYERE SİLAH DOĞRULTTU
İHA'nın haberine göre, marketin kapanma saatine 10 dakika kala içeri giren şapkalı bir şahıs, alışveriş sepetiyle bir süre gezindikten sonra üzerindeki silahı çekerek kadın kasiyerin kafasına dayayıp kasadaki paraları istedi.
SOYGUN ANI KAMERADA
Bu sırada diğer market çalışanı içeri girince silahı ona çeviren şahıs, kasadan bin 500 TL alarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
SOYGUNU YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Şoku üzerinden atan market çalışanları durumu polise bildirdi. Markete gelen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik kamerasından şüphelinin eşgalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada kimliği belirlenen şüpheli İ.K.(24) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, yağma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli İ.K'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.
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