Elazığ'da pancar üretiminde rekor kırıldı

Elazığ Şeker Fabrikası, 2017-2018 sezonunu pancar alımlarına başladı. Fabrikaya son 10 yıl içerisinde maksimum 85 bin ton şeker pancarı gelirken, bu sayı bu yıl yüzde 110 artarak yaklaşık 180 bin tona ulaştı. Son 10 yılın rekorunun kırıldığı sezonda, çiftçiye yaklaşık 40 milyon TL ödenecek. 23 bin ton kristal şekerin elde edileceği sezonda, 53 bin ton yaş küspe ve 8 bin tonda melas elde edilmesi bekleniyor.

Geçen yıl işlenen pancar miktarının 85 bin ton olduğunu belirten Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, "Ama bu yıl yaklaşık 180 bin ton pancar alacağız ve bu da yüzde 110 civarından bir artış demektir. 2017-2018 pancar kampanyamız başladı. Bu 180 bin ton pancarın bedeli olarak da çiftçimize yaklaşık 40 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.

Alımı yapılan pancardan 23 bin ton kristal şeker, 53 bin ton yaş küspe, 8 bin tonda melas elde edileceğine dikkat çeken Çelik, "Melas, gıda sanayi, maya sektörü, hayvan yemi ve toz kömürün yapıştırılması gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Küspeyi de, çiftçiye getirmiş olduğu pancar karşılığında yüzde 20 oranında bedelsiz olarak verilmektedir. Geri kalan küspede ücretli olarak isteyen çiftçilere verilmektedir" dedi.

"BU YIL 180 BİN TON PANCAR İŞLEYECEĞİZ"

Fabrika olarak 2007 - 2016 yılları arasında ham madde konusunda sıkıntı çektiklerini dile getiren Çevik, şöyle devam etti:

"Ham maddemiz çok yetersizdi. Normalde bizim bir sezonda 200 bin ton civarında pancar işlememiz gerekiyor. 2007-2016 yılları arasında bu miktar maksimum 90 bini buldu. Onun üzerine çıkamadık. Ancak bu yıl, 180 bin ton pancar işleyeceğiz. Buda hem fabrika hem de çiftçi için ciddi manada gelir. Pancar, değeri fazla olan bir sektör."

Bu yıl kampanyanın erken başladığına da dikkat çeken Çevik, "Havalar sıcaktı ve bundan dolayı pancardaki şeker oranı geçen yıla göre bir miktar düşük. Ancak mevsimsel olarak düşündüğümüz zaman Elazığ için normal. Çok da düşük sayılmaz. Çiftçimiz belki geçen yıla göre biraz şikayetçi olabilir ama geçen yıl Ekim ayında başladığımız için havalar serindi. O zaman şeker oranı bayağı yüksekti. Ama mevsime göre normal ve beklediğimiz değerlerde" şeklinde konuştu.

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