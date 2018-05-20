Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Ani bastıran sağanak yağmur, kent merkezindeki bir çok cadde ve sokakta sele dönüşürken, Malatya caddesinin de trafiğe kapanmasına neden oldu.

DHA'nın haberine göre, yolda sele yakalanan araçlar, zor anlar yaşadı. Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle karayolunda ulaşım normale döndü.

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