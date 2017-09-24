Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Elazığ-Diyarbakır karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi.



İHA'nın haberine göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Zülküf Şeker (60) idaresindeki 23 LP 638 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere, Şeker'in cesedi ise Fırat Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

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