Elazığ'da zehirlenme şüphesi: 77 işçi hastaneye kaldırıldı

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, işçiler mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fırat Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğle yemeği menüsünde tavuk ve pilav olduğu öğrenildi. İşçilerden 57'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 20 işçinin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, zehirlenme şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Elazığda zehirlenme