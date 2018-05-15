Elazığ, Erzincan, Erzurum'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Elazığ, Erzincan, Erzurum'da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Elazığ, Erzincan, Erzurum sahur vakti...

ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Elazığ'da sahur vakti (imsak) 03:24, Erzincan'da 03:17, Erzurum'da 03:09 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

ELAZIĞ'DA İLK TERAVİH ÖNCESİ CAMİLER GÜL KOKTU

Elazığ'da belediye ekipleri tarafından, kentte bulunan camiler gül suyu ile yıkanıp, dezenfekte edilerek Ramazan'a hazırlandı.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte bulunan camileri belirli aralıklarla temizleyip, yıkarken Ramazan öncesi de hazırlık yaptı. Bugün ilk Teravih Namazı ve kalkılacak sahur ile birlikte başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle kentin en büyük camii İzzetpaşa'da özenle temizlenerek, gül suyuyla yıkandı. Öteyandan kent genelinde mobil yıkama aracı ile camilerin, buharlı araç ile de lavaboların yıkandığı bildirildi.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girildiğini belirten Temizlik İşleri Müdürü Zülfü Çetinkaya, “Elazığ Belediyesi olarak camilerimizi her Ramazanda olduğu gibi gül suyu ile yıkayıp, dezenfekte etmekteyiz. Aynı zamandan senenin 365 gün camilerdeki halılarımızı yıkayıp, talep geldikçe de caminin tuvaletlerini buharlı araçlarımızla temizliyoruz" dedi.

Mobil ekiplerin günlük cami çevrelerini özellikle temizlediğine dikkat çeken Çetinkaya,"Bunun yanında da taziye evlerimizde ekiplerimiz temizlik yapmaktadır. Varsa ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bu yıl boyunca sürekli devam ediyor. Bugünde ramazanın arifesi. Bu akşam ilk teravih Namazını kılacağız, sahura kalkacağız. Tüm ramazan boyunca günlük olarak tüm camilerimizi gül suyu ile sulayarak, bu nurlu ayı biraz daha nurlandırmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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