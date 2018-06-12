Elazığ iftar vakti

Elazığ'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 28. orucu için Elazığ'da iftar ve sahur saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 12 Haziran Elazığ iftar ve sahur vakitleri...

ELAZIĞ İFTAR VAKTİ, SAATİ 12 HAZİRAN

Elazığ'da 12 Haziran 2018 günü yani bugün oruç tutmak için Elazığlılar saat 03.01'e kadar sahur yapmıştı. Elazığlılar saat 19.55'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Elazığ'da yarın (13 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.01'e kadar sahur yapılabilecek.

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:24 05:04 12:26 16:16 19:35 21:09 2 17.05.2018 Perşembe 03:22 05:03 12:26 16:16 19:36 21:10 3 18.05.2018 Cuma 03:21 05:02 12:26 16:17 19:37 21:11 4 19.05.2018 Cumartesi 03:20 05:01 12:26 16:17 19:38 21:12 5 20.05.2018 Pazar 03:18 05:00 12:26 16:17 19:39 21:14 6 21.05.2018 Pazartesi 03:17 05:00 12:26 16:17 19:40 21:15 7 22.05.2018 Salı 03:16 04:59 12:26 16:18 19:41 21:16 8 23.05.2018 Çarşamba 03:15 04:58 12:26 16:18 19:41 21:17 9 24.05.2018 Perşembe 03:14 04:58 12:26 16:18 19:42 21:19 10 25.05.2018 Cuma 03:13 04:57 12:26 16:18 19:43 21:20 11 26.05.2018 Cumartesi 03:12 04:56 12:26 16:18 19:44 21:21 12 27.05.2018 Pazar 03:11 04:56 12:26 16:19 19:45 21:22 13 28.05.2018 Pazartesi 03:10 04:55 12:26 16:19 19:45 21:23 14 29.05.2018 Salı 03:09 04:55 12:27 16:19 19:46 21:24 15 30.05.2018 Çarşamba 03:08 04:54 12:27 16:19 19:47 21:26 16 31.05.2018 Perşembe 03:07 04:54 12:27 16:20 19:48 21:27 17 01.06.2018 Cuma 03:06 04:54 12:27 16:20 19:48 21:28 18 02.06.2018 Cumartesi 03:06 04:53 12:27 16:20 19:49 21:29 19 03.06.2018 Pazar 03:05 04:53 12:27 16:20 19:50 21:30 20 04.06.2018 Pazartesi 03:04 04:52 12:27 16:21 19:50 21:31 21 05.06.2018 Salı 03:04 04:52 12:28 16:21 19:51 21:32 22 06.06.2018 Çarşamba 03:03 04:52 12:28 16:21 19:52 21:32 23 07.06.2018 Perşembe 03:03 04:52 12:28 16:21 19:52 21:33 24 08.06.2018 Cuma 03:02 04:52 12:28 16:22 19:53 21:34 25 09.06.2018 Cumartesi 03:02 04:51 12:28 16:22 19:53 21:35 26 10.06.2018 Pazar 03:01 04:51 12:29 16:22 19:54 21:36 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:01 04:51 12:29 16:22 19:54 21:36 28 12.06.2018 Salı 03:01 04:51 12:29 16:23 19:55 21:37 29 13.06.2018 Çarşamba 03:01 04:51 12:29 16:23 19:55 21:38 30 14.06.2018 Perşembe 03:00 04:51 12:29 16:23 19:56 21:38 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 05:44

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