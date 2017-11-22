Elazığ’da 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçelerine bağlı 15 bölgede, düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi için ilan edilen özel güvenlik bölgesi ile ilgili Elazığ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Elazığ İli Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçe sınırları içerisindeki 15 Ayrı bölgede 22 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.
Valilik açıklamasında, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerleri de şöyle sıralandı:
"Alacakaya Gortil Yaylası, Alacakaya Herbite Yaylası, Arıcak Görese 1 Bölgesi, Arıcak Görese 2 Bölgesi, Karakoçan Gazdağı-Karaboğa Dağları Hattı, Karakoçan Dilektaşı Yaylası, Karakoçan Akpınar Batısı, Karakoçan Pilavtepe Bölgesi, Karakoçan Koçyiğitler Köyü Batısı, Karakoçan Başak Yaylası, Karakoçan Velikan Doğusu Bölgesi, Karakoçan Çatılı Bölgesi, Palu Akdağ Bölgesi, Palu Haydar Yaylası Bölgesi, Palu Deştibotan Yaylası Bölgesi."
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