STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Burak Şeker xx, Vural Gül xx, Gökhan Barçın xx
ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri Fener xx, Fatih Serkan Kurtuluş xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Fırat Okur xx, Onur Güney xx, Berk Yıldız xx, Kadir Bekmezci xx, Murat Kayalı x (Sarpong dk. 76 x), Kadir Taşoğlu xx, Eren Çinkılınç xx (Ahmet Aras dk. 76 x), Maranhao xx
YEDEKLER: Ahmet Doğan, Alpaslan Öztürk, Adem Alkaşi, Enes Batın Kaplan, Erman Bulucu, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak
SİVAS BB: Osman Şimşek xx, Nuri Melih Mursal xx, Feyyaz Belen x (Gürkan dk. 66 x), Samet Katanalp xx (Eren dk. 88 ?), Ozan Kılıçoğlu xx (Ahmet Arı dk. 90 ?), Fatih Çıplak xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Yağmurkaya xx, Seyid Ahmet Han xx, Yakup Yiğit xx, Sinan Akaydın xxx
YEDEKLER: Nevzat Çizmeci, Mehmet Fatih Ayık, Mustafa Aydın, Fatih Kama
TEKNİK DİREKTÖR: Cevat İrez
GOL: Sinan (dk. 72) (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Kadir, Onur (Elazığspor), Hakan (Sivas Belediyespor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
20. dakikada sağ kanattan Serkan'ın ortasında ceza sahası içinde Maranhao'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada ceza alanı içinde Berk rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Murat Kayalı'nın şutunu kaleci kurtardı.
46. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berk'in pasında penaltı noktası üzerinde Murat'ın şutunu kaleci Osman kornere çeldi.
65. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Berk'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.
72. dakikada Sinan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 0-1
- Elazığspor: 0 - Sivas Belediyespor: 1 | MAÇ SONUCU
- elazığspor
- Sivas BB
- ziraat türkiye kupası
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