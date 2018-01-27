Elazığspor iç sahadaki kötü gidişe Eskişehirspor karşısında son verdi.

Maça hızlı başlayan Elazığspor, 15. dakikada Lamine Diarra'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra konuk ekipden de karşılık gelmedi ve ilk devre bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya Eskişehirspor daha hızlı başlayan ve gol arayan taraf oldu. İkinci devrede Eskişehirspor daha etkin olan ve gol pozisyonlarına giren taraftı fakat golü bir türlü bulamadı. Elazığspor 77. dakikada Mehmet Yiğit'in ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Son dakikalarda Eskişehirspor rakip kalede yoğun bir baskı kurdu ama bu baskı sonuç getirmedi ve Elazığspor mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu 3 puanla birlikte 8. sıraya yükselen Elazığspor puanını 26 yaptı. Eskişehirspor ise 18 puanda ve 16. sırada haftayı kapattı.

Elazığspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig