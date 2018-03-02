Maçtan dakikalar

7. dakikada Tom sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yerden ortasını yaptı. Altıpas çizgisi üzerinde Ümraniyesporlu Christopher'ın ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Bjarnason'un pasında Alpaslan'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top az farkla auta gitti.

25. dakikada Timur'un uzun pasında Oğuz'un ceza sahası içinden vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

29. dakikada Mücahit'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Serdar kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

51. dakikada Tom'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde Alpaslan uçarak kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 2-0

55. dakikada Alpaslan ceza sahası içinde rakibini çalımladı ve sol çaprazdan vuruşunda top kalecide kaldı.

63. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Alpaslan kafayla topu Hora'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci tehlikeyi savuşturdu.

88. dakikada Muhammed Ümraniyespor savunmasının müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Hora meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

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