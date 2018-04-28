Elaziz Bld. - Düzyurtspor maçı öncesi rakamlar

Türkiye 3.Lig 3.Grup heyecanı devam ediyor. Elaziz Bld., 29 Nisan 2018 Pazar günü Düzyurtspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Elaziz Bld. 48 puanla 5. sırada, Düzyurtspor 42 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Elaziz Bld., son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Düzyurtspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 493. İddaa'da Elaziz Bld. kazanır 1.40, berabere biter 3.10, Düzyurtspor kazanır 3.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Elaziz Bld. son hafta oynanan Yeni Diyarbakırspor maçında 2-5 kazandı.

Düzyurtspor ise Afjet Afyonspor maçında 1-1 berabere kaldı.

Elaziz Bld., evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 17 gol yedi.

Düzyurtspor, dış sahada 2 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Düzyurtspor 17 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.