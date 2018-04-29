Elaziz Bld. - Düzyurtspor maçı öncesi rakamlar

Elaziz Bld. ve Düzyurtspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 3.Lig 3.Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Elaziz Bld. 48 puanla 5. sırada, Düzyurtspor 42 puanla 10. sırada bulunuyor. Elaziz Bld. son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Düzyurtspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 493 kodlu maçı oynayanlar; Elaziz Bld. galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.10, Düzyurtspor galibiyet oranı 3.80.

Elaziz Bld. son hafta oynanan Yeni Diyarbakırspor maçında 2-5 kazandı.

Düzyurtspor, Afjet Afyonspor karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Elaziz Bld., 21 gol attı ve 17 gol yedi.

Düzyurtspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Düzyurtspor, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.