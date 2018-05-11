Elaziz Bld. - Tarsus İdm.Y. karşılaşma önü

Türkiye 3.Lig 3.Grup Yarı Final maçında Elaziz Bld. ile Tarsus İdm.Y., 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Elaziz Bld., son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tarsus İdm.Y. son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 105 kodlu maçı oynayanlar; Elaziz Bld. galibiyet oranı 2.15, beraberlik oranı 2.90, Tarsus İdm.Y. galibiyet oranı 2.00.

Elaziz Bld. son haftadaki Çorum Belediyespor müsabasında 1-3 kazandı.

Tarsus İdm.Y. ise Kızılcabölükspor maçında 0-0 berabere kaldı.