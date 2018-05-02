ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyayı sarsan açıklamalarının ardından, ABD'nin başını çektiği birçok ülke elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı. Guatemala, Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk ülke oldu.

Bu ülkenin elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Netanyahu, Guatemala bayrağını paylaşıp " Bayrağının Kudüs'te dalgalandığını gördüğüm Guatemale elçiliğini bu ay sonunda açıyor. Sevgili arkadaşlarım, ebedi başkentimize tekrardan hoş geldiniz" dedi.

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