Geçtiğimiz haftalarda başrollerini Barış Arduç ve Cengiz Bozkurt ile paylaştığı Mutluluk Zamanı adlı film ile seyirci karşısına çıkan oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına sürpriz yaptı.



'IŞILTI PIRILTI SEVMEM'

Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan Elçin Sangu, takipçilerine göz makyajıyla ilgili tüyolar verdi.

Elçin Sangu, paylaşımının altına "Göz makyajını abartmayı hiç sevmem, o yüzden vurgulamadım. Hele ışıltı pırıltı hiç sevmem" notunu düştü.



Güzel oyuncunun yoruma kapattığı paylaşımı 278 binin üzerinde beğeni aldı.



Elçin Sangu geçtiğimiz günlerde kısacık kestirdiği saçı ve yeni imajıyla gündeme gelmişti.

İşte Sangu'nun o paylaşımı:



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Cengiz Bozkurt

Mutluluk zamanı