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Oyuncu, "İnsanlar ve vampirler arasında devam eden bir savaşı anlatıyoruz. Bu işin yapılacağını duyduğumda yönetmenimiz Alphan Eşeli’nin yanına 'Merhaba ben Mia' diyerek gittim. Hayatım boyunca fantastik şeyler izledim. Bunu kendi keyfim için yapıyorum" diye konuştu.