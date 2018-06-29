Vampir dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Elçin Sangu, önceki akşam Bebek'te bir otelden çıkarken objektiflere takıldı.



HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir reklam projesi için toplantı yaptığını belirten oyuncunun, geçtiğimiz aylarda aldığı, 700 bin TL değerindeki son model cipine özel şoför tuttuğu görüldü.