Elçin Sangu ile Barış Arduç'un filminden ilk kareler

Çekimleri Heybeliada’da başlayan, Barış Arduç ile Elçin Sangu ikilisini yeniden buluşturan romantik komedi ‘Mutluluk Zamanı’nın setinden ilk kareler ortaya çıktı. HT Magazin'in haberine göre, Mert ile heykeltıraş Ada’nın yollarının kesişmesini konu alan filmin senaryosunda Buğra Gülsoy imzası var. Yapımını NuLook’un, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği film, 10 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

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