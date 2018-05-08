Cadde'nin haberine göre, sevgilisi Yunus Özdiken'le birlikte alışverişe çıkan Elçin Sangu'ya, yakın bir arkadaşları da eşlik etti. İkili, alışveriş merkezinde bulunan mağazaları gezmeyi de ihmal etmedi.

Soruları yanıtsız bırakan ünlü çift, fotoğrafını çeken muhabirlere "Kolay gelsin, iyi çalışmalar" demekle yetindi.