Elçin Sangu: Kızıl olmam yapımcılardan hep kötü karakter teklifi getirdi

“HER YERDE ŞARKI SÖYLÜYORUM AMA ALBÜM YAPMAM”
Film için Bülent Ortaçgil’in kült şarkısı “Bu Su Hiç Durmaz” seslendiren, Elçin Sangu ve Barış Arduç düeti birçok popçuya taş çıkardı. Youtube’da 8,6 milyon izlenmeyi yakalayan ikili müzik yapımcılarının dikkatlerini çekti.
Yasemin Şefik’in “Yapımcılardan teklif gelmiştir. Albüm yapacak mısın?” sorusu üzerine Elçin Sangu, “7/24 şarkı söylüyorum. İnsanlar illallah dedi artık. Evde kahve yaparken tut, yolda yürüyene kadar... Zamanında teklif geldi ama bana makul ve mantıklı gelmedi. Benim hiç bilmediğim bir yer. Ben bir şeyi iyi yapayım o da oyunculuk olsun.” dedi.
“İNSANLAR TALEPTE BULUNDU BİZDE YAPMAK İSTEDİK”
Dünyaca ünlü iki oyuncu Julia Roberts ve Richard Gere’in film birliktelikleri izleyiciyi büyülüyor. Elçin ve Barış bu yolda ilerler mi?” sorusu üzerine Barış Arduç; “İnsanlar bir talepte bulununca, bizde aynı istekte olunca beraber bir şeyler yapmak istedik ama ne Elçin ne de benim uzun yıllar hadi bir daha, bir daha yapalım diye planlarımız şu anda yok. Film beğenilir devamı gelir o başka bir şey.” dedi.
“KIZIL OLMAM YAPIMCILARDAN HEP KÖTÜ KARAKTER TEKLİFİ GETİRDİ”
Kızıl ve çilli olmasıyla ilgili ergenlik döneminde çok çirkin esprilere maruz kalan ünlü oyuncu Elçin Sangu; “Alışıla gelmemiş bir tipi çocukların kabul etmesi daha zor. Çocuklar acımasız oldukları için daha fazla yükleniyorlar ama büyüdükçe bu da güzel bir şeymiş sanki. Sektörde de öyle bir algı vardı. Renkli tipleri genelde kötü karaktere uygun görülür.” ifadelerini kullandı ve ekledi; “İlk işlerimin beşi kötü teklifiydi.”
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