AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığını belirttiği bilgiye göre, terör örgütünün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.

Gubar'ın kaçtıktan sonra Beşar Esad rejiminin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a gittiği öne sürüldü.

AA'nın haberinde terör örgütünün Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ettiği belirtildi.

Afrin'den kaçan diğer elebaşının ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram olduğu öne sürüldü. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalıştığı belirtilen Bayram'ın burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkonduğu iddia edildi. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı kaynakların aktardığı iddialar arasında.

Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşının da ilçe merkezini terk ettiği sanılıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER