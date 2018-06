Electronic Entertainment Expo (E3), geçtiğimiz günlerde fuar takvimini açıkladı. Fuar bu yıl yine Los Angeles Convention Center’da. Her yıl kendini yenileyen ve oyunlara dair en can alıcı bilgilerin paylaşıldığı E3’te bu sene de önemli haberler bizi bekliyor. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

Sadece ticari amaçlı şirketlerin kullanabildiği yan etkinlik alanının geçen yıl tüm katılımcılara açılmasıyla beraber artan seyirci desteği, fuara pozitif bir enerji katmıştı. Ve bu sene de oldukça hareketli bir fuar takvimiyle karşı karşıyayız!

ETKİNLİKTEKİ EN BÜYÜK BASIN KONFERANSLARI

Etkinliğin açılışı artık klasikleşti. Yine Electronic Arts tarafından 9 Haziran’da gerçekleştirilecek. 10 Haziran’da sahneye 2 büyük dev, Microsoft ve Bethesda çıkacak. 11 Haziran ise oldukça yoğun geçecek. SquareEnix, Ubisoft, PC Gaming Show ve Sony önemli duyurularda bulunacak. Basın konferanslarının son gününde ise oyun sektörünün en büyüklerinden biri olan ve son dönemde yeni oyun konsolu Switch ile ön plana çıkan Nintendo sürprizler yapacak ve kafada soru işaretleri bırakacak!

ŞİMDİLİK BASINA SIZANLAR

Bethesda açısından basına sızan ve sonrasında tanıtım videosu da yayınlanan en büyük oyun RAGE 2. Oyuna dair birçok yeni bilgiye kavuşacağız gibi görünüyor. Bunun yanı sıra Just Cause 4, Borderlands 3 ve Gears of War 5 yeni tanıtım videoları ile karşımıza çıkacak.

Daha önce de değindiğim gibi Nintendo Switch, bu yılın en gözde oyun konsollarından biri haline geldi. E3 içerisinde popüler olan Fortnite benzeri bir oyunun Switch’e de geleceği tahmin ediliyor. Nintendo’dan beklenen bir diğer büyük haber ise Super Smash Bros oyununa dair detaylar olacak.

Playstation ve Xbox açısından ise yeni konsol duyurusu pek de olası değil. Yaklaşık 5 yaşında olan bu konsollar, geçen sene yeni sürümleri Xbox One X ve PS4 Pro’yu piyasaya çıkarmıştı. Bu yüzden bu konsollarla ilgili en dikkat çekecek duyuru, Read Dead Redemption 2’ye dair yapılacak olanlar!

E3 Fuarı, yıl boyunca hangi oyunların popüler olacağını belirleyen bir moda haftası gibi... Fuar sonrası yaşananlara dair ve yapılan duyurulara dair detayları yine inceleyeceğim.